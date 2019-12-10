Семья покойного экс-мэра Юрия Лужкова хочет похоронить его на Новодевичьем кладбище





Само отпевание, а также церемония прощания с Юрием Лужковым должны состояться в Германии, где он находился на лечении. Затем тело бывшего столичного мэра доставят в Москву. Организацией транспортировки может заняться МИД РФ, куда за помощью обратилась семья Лужкова. Активное содействие в организации похорон оказывает помощник Юрия Лужкова. Именно он договаривается с похоронным бюро Новодевичьего кладбища.О смерти Юрия Лужкова сообщил ныне действующий мэр Москвы Сергей Собянин. Скончался бывший градоначальник, занимавший свою должность на протяжении 18 лет, 10 декабря. Собянин, вспоминая его, отметил, что его коллега был энергичным и жизнерадостным человеком, которому досталась столица в сложные постсоветские времена. Юрию Лужкову на момент смерти было 83 года.