“Лаборатория Касперского” готовится к выпуску собственной ОС для смартфонов





Новая операционная система позволит создать корпоративный телефон для “Лаборатории Касперского”. Как передает руководитель направления по развитию бизнеса KasperskyOS Григорий Сизов, этот проект обеспечит совершенно новый уровень безопасности и будет применяться для решения разноплановых задач. Вышедшие на базе данной ОС смартфоны будут предназначаться для развития технологического процесса, например, управления промышленными объектами и ведения документов. Изначально данная система проектировалась как встроенная, а на текущий момент тестируется ее совместимость с возможными бизнес-моделями. К концу 2020 года станут известны результаты испытаний, после чего решится вопрос о выпуске ОС на рынок.Пока не известно, на базе каких моделей смартфонов проходит тестирование системы. KasperskyOS может совмещаться с любыми мобильными устройствами, зарегистрированными в России.