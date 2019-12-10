В квартире Москвы совершили кражу часов, кроссовок и шорт на миллион рублей





59-летний предприниматель сообщил о краже со взломом в его квартире в Хамовниках. Отмечается, что хотя заявление от потерпевшего пришло 9 декабря, само преступление совершили в период с 30 апреля по 15 мая 2019 года. Представители ГУ МВД РФ по Москве рассказали, что злоумышленники украли две пары часов, перьевую ручку, кроссовки и шорты на сумму больше миллиона рублей. Пресс-служба столичной полиции не уточнила, почему бизнесмен 1960 года рождения не смог назвать причину столь позднего оповещения о пропаже вещей.Сейчас оперативно-следственная группа работает на месте происшествия и изучает обстоятельства инцидента. О задержании каких-либо подозреваемых не сообщается. В случае доказательства вины в суде, преступники могут понести ответственность по статье 158 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей либо иного типа финансового взыскания.