Четырехлетний мальчик из Белоруссии сумел переиграть барабанщика Майкла Джексона





Интерес к ударным инструментам появился у ребенка внезапно. Родители часто включали мальчику видеоклипы Майкла Джексона. Вдруг ребенок взял две ложки, сложил подушки и стал копировать действия Джонатана Моффетта. Дедушка, который является заслуженным музыкантом, разглядел способности внука и купил ему барабанную установку. Мама скомбинировала видео, на котором Илья старательно исполняет на барабанах хит Smooth Criminal с концертом знаменитого барабанщика, и выложила в Сеть.Видео посмотрел сам Джонатан Моффетт и изъявил желание созвониться с мальчиком по видеосвязи. Во время разговора, который произошел с помощью видеоконференции в Skype, известный музыкант восхищался Ильей, который сумел его переиграть, и даже предложил ему сыграть вместе.Кроме того, мальчика пригласили поучаствовать в телепередаче для талантливых детей «Лучше всех!» на Первом канале. Илья Барилко сыграл в эфире хит Джексона, и ведущий Максим Галкин отметил талант ребенка: «Ты так исполнил, что вся телестудия жила под твою музыку!».