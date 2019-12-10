«Это настоящий беспредел»: Алексей Ягудин возмутился решением WADA

Данную тему Алексей Ягудин прокомментировал в Instagram, где опубликовал большое сообщение. Фигурист отметил, что такое решение является сокрушительным ударом по всему российскому спорту, и он не пройдет незамеченным. По словам знаменитости, только два вида спорта смогут не понести серьезных потерь в такой ситуации – футбол и хоккей. Все дело в финансировании и международном признании. Эти виды спорта практически не зависят от WADA.При этом Алексей Ягудин искренне верит в честность российских спортсменов, заявляющих, что они не используют допинг и другие подобные препараты. Фигурист не исключает отдельные случаи, однако они не должны относится ко всей стране. Именно поэтому подобное решение знаменитость назвал «настоящим беспределом».Отдельно Алексей Ягудин отметил, он прекрасно поймет тех спортсменов, которые решат выступать под нейтральным флагом. Такое решение он назвал неидеальным, однако это лучше, чем полностью ставить крест на профессиональной карьере. В конечном итоге, уверен спортсмен, Россия выйдет из этой ситуации победителем, однако сейчас такой вердикт WADA является серьезным ударом.