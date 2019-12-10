В возрасте 83 лет умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков





Сразу несколько источников предоставили данные о кончине Юрия Лужкова, который занимал важную должность с 1992 по 2010 годы. Уточняются сведения о том, что чиновник перенес операцию на сердце на территории Мюнхена. Однако точная причина смерти не указывается. На данный момент эта информация не получила подтверждения от официальных представителей покойного деятеля столицы.Как известно, Лужков после увольнения с должности мэра Москвы при президентстве Дмитрия Медведева стал деканом факультета управления крупными городами в Международном университете в Москве. В 2016 году Владимир Путин наградил политика орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.