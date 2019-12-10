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Xiaomi представила смартфон Redmi K30 с поддержкой 5G

Компания Xiaomi провела презентацию смартфона Redmi K30. Производитель представил сразу 2 версии устройства: первая из них работает с 4G-сетями, другая же поддерживает 5G. Цена последнего варианта будет стартовать от 285 долларов.
Xiaomi представила смартфон Redmi K30 с поддержкой 5G

Redmi K30 получит основную камеру с 4 кристаллами. Версия смартфона с 5G получит такие характеристики камеры: 64, 2, 5 и 8 Мп. При этом вариант с поддержкой 4G - 64, 2, 2 и 8 Мп. Также эти модификации устройств будут отличаться процессорами: первая получит Snapdragon 765G, произведенный на 7-нм техпроцессе, а вторая – Snapdragon 730G. Также отличия будут касаться быстрой зарядки, у версии с 5G она будет иметь мощность 30 Вт, а у 4G – 27 Вт.

Во всем остальном разные варианты смартфона Redmi K30 будут идентичными. Устройства получат 6,67-дюймовый экран, имеющий соотношение сторон 20:9. В правом верхнем углу дисплея расположится двойная фронтальная камера на 20 и 2 Мп. Представители Xiaomi отметили, что их датчики более компактные, чем у других подобных решений. Частота обновления экрана у новинки составит 120 Гц. Отдельно стоит отметить размер нижней рамки, она составит всего 4,25 мм. Емкость аккумулятора будет равняться 4500 мАч.

Цена на Redmi K30 с поддержкой 5G будет стартовать от 285 долларов. За эти деньги покупатель получит 6 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Самая дорогая версия обойдется в 410 долларов. Вариант с 4G и 6+64 Гб предложат за 225 долларов, а максимальная цена составит 310 долларов.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:20

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