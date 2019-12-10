Вячеслав Фетисов опроверг слухи, что его дочь не владеет русским языком





Вячеслав Фетисов рассказал о собственной 28-летней дочери на «Русском радио». Анастасия-Александра часто становилась жертвой нападок со стороны журналистов, из-за того, что живет не в России. По мнению некоторых СМИ, дочь знаменитого спортсмена не говорит по-русски, проводит большую часть времени в Нью-Йорке и обучается ремеслу кинодела. Фетисов решил развеять подобные слухи, сообщив, что его наследница прекрасно владеет родным языком и некоторое время провела в РФ.Олимпийский чемпион утверждает, его дочь лишь обучалась в США, а детство провела по месту своего рождения. В ходе беседы с радиоведущей хоккеист также объяснил, почему Анастасия-Александра решила взять двойное имя. Оказалось, таким образом она пыталась предоставить дань уважения собственному дедушке. Более того, будущая кинорежиссер намеревается оставить собственную фамилию даже после свадьбы. Фетисов с юмором отметил, что жениху придется согласиться с подобным условием.