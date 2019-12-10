В Саратовской области четыре авто переехали одного пешехода





Инцидент имел место на 510-м км трассы Р-22 в Балашовском районе Саратовской области. Пешеход следовал по обочине, однако внезапно начал переходить дорогу. Он попытался совершить маневр перед едущим транспортом, но на него был совершен наезд грузовой “ГАЗелью”. За рулем автомобиля находится 36-летний водитель. Вследствие мощного удара пострадавшего отбросило на встречную полосу, где он стал жертвой наезда Volkswagen Polo, которым управлял 61-летний гражданин.После произошедшего мужчину переехали еще два водителя, которые скрылись с места аварии, а сам гражданин от ряда повреждений скончался, находясь в карете "скорой". Сотрудники органов правопорядка в настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего.