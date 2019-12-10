Ученые: "Даже нечастое употребление спиртного повышает риск развития рака"





Хотя некоторые данные связывают ограниченное потребление алкоголя с более низкими рисками определенных видов рака, даже легкое питье может повышать шанс развития онкологических заболеваний в целом. Ученые из Токийского университета и Школа общественного здравоохранения Гарварда изучили информацию за период 2005-2016 годов. Группа проанализировала клиническую информацию о 63,2 тысячах больных раком и 63 тысячах контрольных лиц, сопоставимых по полу, возрасту и дате госпитализации. Все участники сообщали о среднем количестве выпитого алкоголя ежедневно и продолжительности употребления спиртного.Эксперты предположили, что умеренное воздействие спирта на организм в течение 10 лет (от одного до двух напитков ежедневно) повышает вероятность появления злокачественной опухоли на 5%. При этом, тенденция оставалась одинаковой даже при учете биологического пола, вредных привычек и профессии. Это позволяет говорить о малом влиянии побочных факторов на результаты исследования, которое охватывало декаду. Стоит отметить, что раковые клетки наблюдались в относительно сосредоточенных местах, включая кишечник, желудок, грудь, простату и пищевод. Врачи рекомендуют отказаться от спиртных напитков в молодости во избежание проблем в будущем.