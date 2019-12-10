Милена Безбородова своими замечаниями довела Алексея Безуса до ухода с проекта "Дом-2"





Участница проекта "Дом-2" Милена Безбородова во время общего собрания стала критиковать новых участников. Так, по мнению блондинки, одну из девушек нужно было выгнать сразу же после недели пребывания в Периметре, якобы она не смогла показать себя с хорошей стороны и уже не покажет. Тем не менее, весь коллектив встал на защиту участницы проекта "Дом-2", включая и телеведущего Андрея Черкасова.В итоге Милена Безбородова стала ссориться с коллективом, а ее муж Алексей Безус употреблять матерные слова. Участник проекта "Дом-2" в итоге попал в номинацию на уход за Периметр.