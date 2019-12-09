Тинькофф запускает первое в РФ суперприложение (суперапп)





Сообщается, что суперапп Тинькофф объединит в себе все элементы экосистемы Группы и расширит ее возможности. В частности, к 2023 году им будет охвачено более 20 миллионов человек (ныне 10 миллионов). В супераппе будут объединены различные финансовые и лайфстайл-сервисы группы и партнеров. Его главным элементом является внутренний маркетплейс (магазин мини-приложений). Благодаря этому внешние партнеры будут подключаться к суперприложению Группы и предлагать ее клиентам различные товары и услуги. Следует добавить, что Тинькофф уже договорился с ведущими игроками рынка в этих сферах о выгодных скидках и кэшбеки для своих клиентов.