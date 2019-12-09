Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян назвал странным зрительское голосование в конкурсе "Человек года"





Участники проекта "Дом-2" только недавно узнали, что в финале будет два победителя, а по итогам зрительского голосования один из них сможет стать обладателем квартиры. Все проектанты начали агитировать собственных подписчиков поддержать их, не стал исключением и Иосиф Оганесян. Только вот найти свое имя супруг Саши Черно так и не смог в таблице вместе с коллегами.Иосиф Оганесян признался, подобный метод он считает странным, ведь, как оказалось, чтобы отдать голос именно за мужа Черно, необходимо пролистать эфиры и увидеть его имя в таблицах. Организаторы, видимо, не учли, что все зрители не будут листать выпуски программы на Rutube, проголосуют они за первых, кто попадет в поле зрения. Некоторые и вовсе не смогут зарегистрироваться или не пользуются социальными сетями.Выходит, что снова голосование окажется необъективным, а победа достанется тем, кого пропиарят организаторы конкурса "Человек года".