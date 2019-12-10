Ольга Бузова станет кумой Юлии Ефременковой и Мондезира Свет-Амура





Телеведущая и звезда "Дома-2" Юлия Ефременкова только недавно опубликовала в своем микроблоге в Instagram новость о том, что стала невестой. Мондезир Свет-Амур сделал избраннице предложение, хотя только за несколько дней до этого вернулся в Периметр один после ссоры. Предложение руки и сердца Ефременкова получила на концерте Ольги Бузовой, тем самым прорекламировав и ее творчество.Позже Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур провели помолвку и уже даже успели назначить дату свадьбы - торжество состоится летом следующего года. Хотя до этого еще много времени, влюбленные рассказали, что определились с крестной матерью для своих детей. Как это не было иронично, выбор пал на певицу и коллегу невесты Ольгу Бузову.