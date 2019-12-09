Сын Дениса Клявера изучает в детском саду английский и китайский языки
На своей странице в Instagram Денис Клявер опубликовал фотографию с сыновьями. Он поделился информацией об успехах младшего сына в изучении иностранных языков. В следующем году Даниэль отправится в школу
Бывший участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер рассказал, что его 6-летний сын Даниэль посещает детский сад. Певец решил приучать малыша к иностранным языкам с раннего детства. Так, Даниэль изучает английский и китайский. Клявер объяснил, что к новогоднему утреннику его сын учит песню и исполняет композицию на английском и китайском. При этом певец пошутил, мол, не совсем уверен, Даниэль выговаривает существующие слова или набор звуков.
Как заявляет артист, уже в следующем учебном году Даниэль пойдет в первый класс. На данный момент Клявер с супругой Ириной подбирает для сына школу. Знаменитость также отметил высокий уровень образования в Москве и похвалил ребят, которые добиваются успехов.
Бывший участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер рассказал, что его 6-летний сын Даниэль посещает детский сад. Певец решил приучать малыша к иностранным языкам с раннего детства. Так, Даниэль изучает английский и китайский. Клявер объяснил, что к новогоднему утреннику его сын учит песню и исполняет композицию на английском и китайском. При этом певец пошутил, мол, не совсем уверен, Даниэль выговаривает существующие слова или набор звуков.
Как заявляет артист, уже в следующем учебном году Даниэль пойдет в первый класс. На данный момент Клявер с супругой Ириной подбирает для сына школу. Знаменитость также отметил высокий уровень образования в Москве и похвалил ребят, которые добиваются успехов.