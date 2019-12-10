Медики назвали заболевания, о которых сигнализируют трещины на пятках





Одним из заболеваний, о котором могут сигнализировать трещины на пятках, оказался варикоз. Из-за плохого состояния кровеносных сосудов, которые находятся глубоко под кожным покровом, происходит их закупорка, что и приводит к появлению трещин. Для профилактики этого заболевания желательно включить в свой рацион капусту, томаты, черную смородину, малину, гречку и укроп с петрушкой. Также в рационе должны присутствовать продукты с богатым содержанием витамина С. Вторым недугом, заподозрить наличие которого можно при появлении трещин на пятках, является почечная недостаточность. Также в списке болезней, сопровождающихся этим симптомом, эксперты называют сахарный диабет – заболевание, которое лечится довольно тяжело.Помимо трещин, отмечают медики, между пальцами ног некоторых пациентов могут также появляться водянистые пузыри с пигментными пятнами. Это свидетельствует о развитии грибковой инфекции под названием микоз, которая разрушает верхний слой эпидермиса и начинает проникать внутрь. Для избавления от него специалисты рекомендуют употреблять шиповник, чеснок и шпинат. Если появление трещин дополняется также ощущением сухости в полости рта и частой изжогой, это с высокой долей вероятности свидетельствует о гастрите.