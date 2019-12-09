АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Физическая активность улучшает состояние сердца и сосудов у детей с лишним…
EUR 70.76 USD 63.72
Курс валют на 07.12.2019

Названы 10 способных изменить жизнь человечества к 2025 году событий

Ученые описали 10 событий, которые способны поменять жизнь человечества к 2025 году. Исследователи в первую очередь отметили опыты по генетической модификацией человека при помощи технологии Crispr.

Помимо этого, отмечается вероятный рост количества долгожителей, которые потребуют дополнительного ухода. Не менее значимыми последствиями станет увеличение общего количества населения Земли. Вопросы экологии остаются достаточно острыми ввиду глобального потепления. Ученые не исключают разрушение множества муниципалитетов по причине рекордного подъёма уровня вод мирового океана.

Изменения интернет-технологий за счет внедрения систем виртуальной реальности открывает новые риски с точки зрения предоставления хакерам доступа к данным человека. Некоторые фантастические версии описывают прямое вмешательство в разум человека и даже взятие его под контроль. Ученые не отрицают существование рисков появления ядерной войны, катастрофического извержения вулканов, возникновения вирусов либо биологического оружия. Отдельно призывают учитывать опасность бесконтрольных действий роботов. Глобальную урбанизацию эксперты рассматривают как фактор риска ухудшения условий жизни в городах.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 22:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сын Дениса Клявера изучает в детском саду английский и китайский…
Тинькофф запускает первое в РФ суперприложение…
Настя Голд: «Мы с Ильёй друг друга любим, но вместе быть не…
Певица Ольга Бузова готовится к концерту в…
Астролог назвал отношения Евгения Петросяна и его помощницы Татьяны Брухуновой "не по…
Ученые рассказали о том, как снизить риск появления боли от долгого…
Участники проекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель разругались с…
Американский астроном считает, что США могли следить за новым российским…
"Повзрослела": Татьяна Навка оправдала поражение Алины Загитовой в…
В конкурсе "Человек года" на проекте "Дом-2" будет два…
Ольга Куриленко могла получить роль…
Эксперты рассказали о простых и быстрых способах сбить…
Эксперты назвали домашних животных, подходящих…
В штате Орегон завершилась трёхнедельная экспедиция по поиску "снежного"…
"Нет доказательств - нет обвинения": Адвокат прокомментировал конфликт Шепелева и родителей Жанны…
«Руки целы, и это замечательно!»: Саша Савельева пожелала скорейшего выздоровления попавшему в ДТП сыну…
Актёр Игорь Сигов встретился с сыном через 28 лет после отказа от…
Сатановский посоветовал Зеленскому брать пример с Путина по исполнению…
"Он называл меня Моникой": Эвелина Бледанс повеселилась на вечеринке в компании Венсана…
Медики: Употребление воды повышает настроение в…
Казань возглавила список самых ревнивых городов…
Настя Ивлеева рассказала о своём отношении к пластическим операциям на…
Участники презентации смартфона Vivo X30 получили в подарок подзорные…
Электромобили вытесняют рабочие…
В Госдуме призвали "дозировать" доступ детей к…
В Астраханской области инициировали проверку после гибели девочки в…
"Желаю им счастья": Елена Степаненко отреагировала на новость о свадьбе Евгения…
В Сети появились снимки няни Василисы Дмитренко, которую Ольга Рапунцель прячет от…
Внешний вид и характеристики Samsung Galaxy A51 раскрыли на…
В Nissan превратили автомобиль в новогоднюю…
Кристина Орбакайте объяснила, почему Пугачева не поздравила дочь Киркорова с…
Нового ухажера Алены Рапунцель считают…
В составе жюри конкурса «Новая звезда» Юлия Савичева была максимально…
Житель Калуги насмерть забил девушку ради…
Пенсионерка из Петербурга, выигравшая полмиллиарда в «Русское лото», рассказала об изменениях в…
Оксана Федорова подвергла критике конкурс «Мисс Вселенная-2019» и его…
В Кремле раскрыли детали встречи Путина и Зеленского в…
Анна Большова 20 лет не общается с матерью из-за ее «неадекватности» после…
Ольга Рязанова раскритиковала Аллу Пугачёву из-за внешности и манеры…
«Это просто ужас»: Ирина Слуцкая прокомментировала отстранение России из-за…
Просмотреть все новости