Названы 10 способных изменить жизнь человечества к 2025 году событий





Помимо этого, отмечается вероятный рост количества долгожителей, которые потребуют дополнительного ухода. Не менее значимыми последствиями станет увеличение общего количества населения Земли. Вопросы экологии остаются достаточно острыми ввиду глобального потепления. Ученые не исключают разрушение множества муниципалитетов по причине рекордного подъёма уровня вод мирового океана.Изменения интернет-технологий за счет внедрения систем виртуальной реальности открывает новые риски с точки зрения предоставления хакерам доступа к данным человека. Некоторые фантастические версии описывают прямое вмешательство в разум человека и даже взятие его под контроль. Ученые не отрицают существование рисков появления ядерной войны, катастрофического извержения вулканов, возникновения вирусов либо биологического оружия. Отдельно призывают учитывать опасность бесконтрольных действий роботов. Глобальную урбанизацию эксперты рассматривают как фактор риска ухудшения условий жизни в городах.