Экс-участницы проекта "Дом-2" Мария Кохно и Алиса Литинская сделали себе "дьявольские губы"





Экс-участница проекта "Дом-2" Алиса Литинская строила в Периметре отношения с Виталием Малышевым. Блондинка сразу же полюбилась фолловерам за свою естественную красоту и спокойный характер, однако на Сейшельских островах он подралась и поссорилась с Майей Донцовой и решила уйти за ворота.Мария Кохно после ухода с проекта "Дом-2" продолжает строить музыкальную карьеру, дает концерты, часто появляется на различных каналах в качестве эксперта. Девушка старается следить за тенденциями моды, поэтому прибегает к услугам косметолога регулярно.Тем не менее, недавно обе звезды буквально шокировали своих поклонников, продемонстрировав новый тренд среди звезд, уже получивший название "губы дьявола". Примечательно, что в ответ на критику Кохно ответила, те, кому не нравится, могут не смотреть, а вот Алиса Литинская воздержалась от комментариев.