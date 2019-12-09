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Участники проекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель разругались с коллективом

Участники проекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель в очередной раз разругались с коллективом реалити-шоу "Спаси свою любовь". "Бренду" не понравилось, что их семью все обсуждают.
Участники проекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель разругались с коллективом

Участница и "бренд" проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель часто ругается со своими коллегами в Периметре. То и дело молодой мамочке не нравится, как к ней относятся, якобы их семья постоянно выносится на обсуждение на общих собраниях, хотя именно они ждут второго ребенка, создали семью и живут практически без ссор. Не так давно на проекте стартовал конкурс "Человек года", который Рапунцель-старшая назвала еще одним поводом травли. По мнению супруги Дмитрия Дмитренко, многие ей завидуют, намекая, якобы забеременела молодая мамочка ради победы, хотя они, по словам пары, вовсе не планировали подобного развития событий.

В последнем эфире Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко в очередной раз поскандалили с остальными участниками шоу "Спаси свою любовь". Муж встал на защиту Рапунцель-старшей, впрочем, как и всегда, только Ольга Рапунцель, вместо угроз избить соперников сковородой, расплакалась и в слезах убежала в свою комнату.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 21:10

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