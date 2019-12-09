Астролог назвал отношения Евгения Петросяна и его помощницы Татьяны Брухуновой "не по судьбе"
Астролог Павсекакий Богданов описал отношения Петросяна с его помощницей Брухуновой как связь «не по судьбе». Подчеркивается, что брак может появиться исключительно по специальному контракту, исключающему предоставление наследства либо имущества молодой пассии.
Астролог отметил, что была составлена натальная карта Петросяна. Юмористу прогнозируют заключительный брак с громким разводом по прошествии полутора лет.
«В этих отношениях будет сформирован брачный контракт, но она не получит никаких денег. Впоследствии будет ходить по разного рода ток-шоу, говоря о семейной жизни, чем и сможет заработать определённую сумму. Петросян для неё не по судьбе, она в итоге будет вступать в брак 3 раза и ни разу не сможет ужиться с избранниками», — отмечает астролог.
По словам составителя гороскопа, у Евгения Петросяна имеются определённые проблемы с сознанием, поэтому он пытается привлечь внимание к собственной персоне, передает Nation News.
Астролог отметил, что была составлена натальная карта Петросяна. Юмористу прогнозируют заключительный брак с громким разводом по прошествии полутора лет.
«В этих отношениях будет сформирован брачный контракт, но она не получит никаких денег. Впоследствии будет ходить по разного рода ток-шоу, говоря о семейной жизни, чем и сможет заработать определённую сумму. Петросян для неё не по судьбе, она в итоге будет вступать в брак 3 раза и ни разу не сможет ужиться с избранниками», — отмечает астролог.
По словам составителя гороскопа, у Евгения Петросяна имеются определённые проблемы с сознанием, поэтому он пытается привлечь внимание к собственной персоне, передает Nation News.