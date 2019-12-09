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«Просто заплутала»: Доктор Сергей Бубновский рассказал о пропаже дочери Ирины в Москве

В минувшие выходные в Москве исчезла дочь известного доктора Сергея Бубновского Ирина. Однако, как рассказал позднее отец, его наследница просто заблудилась в улицах мегаполиса, поскольку большую часть жизни прожила в Соединенных Штатах и плохо ориентируется в российской столице.
«Просто заплутала»: Доктор Сергей Бубновский рассказал о пропаже дочери Ирины в Москве

Недавно Ирина Бубновская прилетела в Москву, чтобы проведать родственников и после приезда отправилась вместе с матерью прогуляться по «Таганскому» парку. В один из моментов она неожиданно сорвалась с места и просто скрылась из глаз удивленной родительницы. Это произошло в темное время суток, поэтому мать даже не смогла понять, куда и зачем убежала дочь. Решение объявить Бубновскую в розыск было принято ее сестрой, которая и обратилась за помощью к столичным полицейским. Стоит подчеркнуть, что никаких знакомых или друзей у дочери доктора Бубновского в Москве нет. Кроме всего прочего, с собой у нее был лишь телефон и немного денег.

К большому облегчению родных ближе к полуночи она все же вернулась домой, о чем поспешил сообщить сам Сергей Бубновский, подчеркнув, что пропавшая нашлась, и с ней все в порядке, передает «КП». «Уже вернулась домой. Она просто заплутала», - ответил доктор на вопросы представителей прессы.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 23:15

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