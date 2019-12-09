«Просто заплутала»: Доктор Сергей Бубновский рассказал о пропаже дочери Ирины в Москве





Недавно Ирина Бубновская прилетела в Москву, чтобы проведать родственников и после приезда отправилась вместе с матерью прогуляться по «Таганскому» парку. В один из моментов она неожиданно сорвалась с места и просто скрылась из глаз удивленной родительницы. Это произошло в темное время суток, поэтому мать даже не смогла понять, куда и зачем убежала дочь. Решение объявить Бубновскую в розыск было принято ее сестрой, которая и обратилась за помощью к столичным полицейским. Стоит подчеркнуть, что никаких знакомых или друзей у дочери доктора Бубновского в Москве нет. Кроме всего прочего, с собой у нее был лишь телефон и немного денег.К большому облегчению родных ближе к полуночи она все же вернулась домой, о чем поспешил сообщить сам Сергей Бубновский, подчеркнув, что пропавшая нашлась, и с ней все в порядке, передает «КП». «Уже вернулась домой. Она просто заплутала», - ответил доктор на вопросы представителей прессы.