«Не виновата»: певица Ольга Бузова выпустила клип в стиле «Стоят девчонки»





Но такой свежий взгляд на исполнение хита советской эпохи не смог обойтись без затрагивания тем нашего времени. Так, например, в песне девчонки стоят в сторонке в одиночестве не из-за статистики, а потому, что ребята хотят общаться с другими ребятами. Вот они реалии современного общества.На протяжении всего клипа героиня Ольги Бузовой танцует в клубе, занимается в тренажёрном зале, моет машину на парковке. И во всех эпизодах певица страдает от отсутствия со стороны мужчин знаков внимания и недоумевает, почему же они сторонятся её. Тут прослеживается параллель с личной жизнью звезды, в которой она находится на пике популярности, но не может найти себе второю половинку. Но финал клипа вселяет оптимизм. Ольга открывает листочек с предсказанием: «Любовь сама тебя найдёт».