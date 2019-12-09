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Настя Голд: «Мы с Ильёй друг друга любим, но вместе быть не можем»

Участники проекта "Дом-2" Анастасия Голд и Илья Яббаров решили расстаться. Девушка уверена, между ними остались очень сильные чувства, но найти общий язык возлюбленные никак не могут.
Настя Голд: «Мы с Ильёй друг друга любим, но вместе быть не можем»

Не так давно участники проекта "Дом-2" Анастасия Голд и Илья Яббаров дали друг другу последний шанс, но наладить отношения так и не получилось. Возлюбленные очень сильно поссорились, а затем и вовсе объявили о расставании. Анастасия Голд рассказала, что сильно ревновала своего мужчину к Алене Рапунцель, она не хотела, чтобы избранник дарил бывшей девушке подарки и цветы. Она добавила, возможно, была не права, но она просто старалась донести до Ильи Яббарова свою точку зрения. Саратовский шансонье должен общаться с сыном, но вести интимные разговоры с бывшей избранницей об отношениях и Анастасии Голд, по мнению последней, неправильно.

Анастасия Голд пыталась договориться и с Аленой Рапунцель. Молодая мамочка и нынешняя избранница Яббарова поговорили по видеосвязи, но результата это не дало. Рапунцель-младшая сказала, что они с саратовским шансонье просто общаются, не более, но стала дальше делать по-своему.

Анастасия Голд не скрывает, между ней и Ильей Яббаровым остались очень сильные чувства, и их тянет друг к другу, однако головой каждый понимает, что наладить отношения не получится. Девушка просит ее услышать, но мужчина остается равнодушным.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 21:40

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