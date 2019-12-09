Настя Голд: «Мы с Ильёй друг друга любим, но вместе быть не можем»





Не так давно участники проекта "Дом-2" Анастасия Голд и Илья Яббаров дали друг другу последний шанс, но наладить отношения так и не получилось. Возлюбленные очень сильно поссорились, а затем и вовсе объявили о расставании. Анастасия Голд рассказала, что сильно ревновала своего мужчину к Алене Рапунцель, она не хотела, чтобы избранник дарил бывшей девушке подарки и цветы. Она добавила, возможно, была не права, но она просто старалась донести до Ильи Яббарова свою точку зрения. Саратовский шансонье должен общаться с сыном, но вести интимные разговоры с бывшей избранницей об отношениях и Анастасии Голд, по мнению последней, неправильно.Анастасия Голд пыталась договориться и с Аленой Рапунцель. Молодая мамочка и нынешняя избранница Яббарова поговорили по видеосвязи, но результата это не дало. Рапунцель-младшая сказала, что они с саратовским шансонье просто общаются, не более, но стала дальше делать по-своему.Анастасия Голд не скрывает, между ней и Ильей Яббаровым остались очень сильные чувства, и их тянет друг к другу, однако головой каждый понимает, что наладить отношения не получится. Девушка просит ее услышать, но мужчина остается равнодушным.