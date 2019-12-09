Сиенна Миллер взялась устраивать личную жизнь Брэдли Купера





Сиенна Миллер дружит с Брэдли Купером вот уже более пяти лет – с того самого времени, как они вместе снялись в фильме «Американский снайпер», режиссером которого выступил легендарный Клинт Иствуд. Еще в тот период, Купер и Миллер заметили, им есть что обсуждать вместе, а потому решили поддерживать постоянную связь. Видимо, наблюдая за жизнью коллеги после болезненного разрыва с моделью Ириной Шейк, актриса пришла к выводу, что приятеля нужно как-то спасать. В последнее время Купер завалил себя работой, а все оставшееся время старается посвятить дочери от Ирины Шейк Лее, с которой бывшая возлюбленная не запрещает ему видеться.По словам источника издания, который хорошо знаком с Сиенной Миллер, модель даже подумывает о том, чтобы найти для знаменитого друга достойную пару. Впрочем, не стоит забывать, что актер весьма разборчив по части выбора спутниц, но Миллер уверена, она уже достаточно хорошо знает его вкусы и предпочтения, чтобы успешно подобрать хороших кандидаток.