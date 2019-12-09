Анастасия Иванова и Анастасия Балинская подрались на программе "Бородина против Бузовой"





Экс-участник проекта "Дом-2" Алексей Кудряшов ушел с реалити-шоу и начал строить за Периметром отношения с Анастасией Балинской. Его экс-возлюбленная Иванова тоже не осталась одна, на проекте она стала встречаться с Русланом Мацьолеком. Тем не менее, отношения между влюбленными складываются не лучшим образом, ведь девушка буквально сбежала с реалити-шоу и провела ночь вместе с экс-бойфрендом Алексеем Кудряшовым. По словам Ивановой, они просто разговаривали и целовались, о чем она рассказала в последнем эфире программы "Бородина против Бузовой".У Балинской по этому поводу другое мнение, она просто таки уверена, что поцелуями все не закончилось. В момент разговора с экспертами блондинка набросилась на соперницу с кулаками, и они подрались. Примечательно, что нанести друг другу вред девушки не успели, их остановили коллеги по реалити-шоу.Алексей Кудряшов, в свою очередь, утверждает, что чувства к Анастасии Ивановой не прошли, в соцсети Instagram он признается бывшей возлюбленной в любви, хочет провести с ней всю жизнь и даже готов вернуться в Периметр, чтобы снова наладить отношения.