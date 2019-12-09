В конкурсе "Человек года" на проекте "Дом-2" будет два финала





Телеведущий Андрей Черкасов объявил, что в конкурсе "Человек года" в этом году будет два финала - один по итогам зрительского соревнования, другой - по голосам участников проекта "Дом-2".Участие автоматически закреплено за всеми проектантами, в первом случае победитель станет обладателем квартиры, а вот того, кто уедет на авто, выберут участники проекта "Дом-2". Машина уже находится на территории съемочного павильона.