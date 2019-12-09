Настя Ивлеева ответила поклонникам на "бестактный" вопрос о детях





Ивлеева подчеркнула, что пока не намерена становиться матерью. Знаменитость считает подобные вопросы бестактными, но отметила, в настоящее время и она, и её муж более всего заняты вопросами карьеры."Такой вопрос всплывает крайне часто, поэтому я, наверное, дам ответ. Подчеркну, что не люблю его, поскольку считают невоспитанностью задавать людям вопросы о намерении связать себя узами брака или родить детей", - заявила Ивлеева.Телеведущая считает, женщина не обязана ставить материнство во главе. Рождение детей для звезды является вопросом личной готовности и приоритетов. Ивлеева отметила важность наличия интересов, которые делают человека счастливым и не вращаются вокруг продления рода.