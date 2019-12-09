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Певица Ольга Бузова готовится к концерту в Кемерово

Популярная исполнительница и телеведущая Ольга Бузова, которая не так давно говорила, что собирается завершить свою эстрадную карьеру, тем временем продолжает свои гастроли по городам необъятной России с концертной программой «Принимай меня».
Певица Ольга Бузова готовится к концерту в Кемерово

Следующей остановкой поющей телеведущей станет город Кемерово, в котором запланирован концерт 10 декабря в клубе «Nebo». Об этом исполнительница сообщила подписчикам в своём профиле в Инстаграм, намекнув, что поклонникам стоит поторопиться с покупкой билетов и отменить другие мероприятия на завтрашний вечер.

Также жителям Кемерово нужно тщательно подготовиться к казусам, которые частенько происходят на шоу Ольги Бузовой. На один из своих концертов, который проходил в Новокузнецке в октябре, звезда вышла на два часа позже запланированного времени. К тому же во время выступления, состоявшегося на цирковой арене, певица чуть не устроила ЧП, предложив юным поклонникам выйти на сцену. Но её призыву последовали и взрослые, устроив давку. К счастью, благодаря работникам охраны, никто не пострадал.

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Добавил: Joker Сегодня, 21:37

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