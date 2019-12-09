Певица Ольга Бузова готовится к концерту в Кемерово





Следующей остановкой поющей телеведущей станет город Кемерово, в котором запланирован концерт 10 декабря в клубе «Nebo». Об этом исполнительница сообщила подписчикам в своём профиле в Инстаграм, намекнув, что поклонникам стоит поторопиться с покупкой билетов и отменить другие мероприятия на завтрашний вечер.Также жителям Кемерово нужно тщательно подготовиться к казусам, которые частенько происходят на шоу Ольги Бузовой. На один из своих концертов, который проходил в Новокузнецке в октябре, звезда вышла на два часа позже запланированного времени. К тому же во время выступления, состоявшегося на цирковой арене, певица чуть не устроила ЧП, предложив юным поклонникам выйти на сцену. Но её призыву последовали и взрослые, устроив давку. К счастью, благодаря работникам охраны, никто не пострадал.