«Руки целы, и это замечательно!»: Саша Савельева пожелала скорейшего выздоровления попавшему в ДТП сыну Валерии

«Руки целы, и это замечательно! Всем скорейшего заживления!» — написала Савельева.

Певица Валерия подтвердила информацию о том, что её сын Арсений Шульгин попал в ДТП. На момент происшествия рядом с парнем находилась его девушка и друзья. Авария произошла поблизости Санкт-Петербурга. Со слов Валерии, во время произошедшего юноша дремал на заднем сидении автомобиля. В итоге все пассажиры получили травмы разной степени тяжести. После оказанной медицинской помощи врачами было принято решение отпустить Шульгина домой.Бывшая солистка группы «Фабрика» Саша Савельева не стала оставаться в стороне от произошедшего и поддержала Валерию. Певица пожелала Арсению Шульгину поскорее выздоравливать.Арсений Шульгин занимается музыкой, он играет на пианино. Поэтому звезда обрадовалась, что парень не травмировал руки. Причиной аварии послужило то, что водитель не справился с управлением, и автомобиль врезался в отбойник.