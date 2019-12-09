Сатановский посоветовал Зеленскому брать пример с Путина по исполнению обещаний
Евгений Сатановский рекомендовал Владимиру Зеленскому брать пример по вопросу выполнения своих обещаний с его коллеги Владимира Путина. Перед саммитом, который проводится в «нормандском формате», президенту Украины политолог посоветовал «не быть идиотом», а также приложить максимальные усилия для ликвидации военного конфликта в родном государстве.
Эксперт рекомендовал Зеленскому во время своих действий в качестве лидера страны воспользоваться примером президента РФ. Он подчеркнул, что Владимир Путин всегда выполняет то, о чем говорит. Доказательством может служить то, что почти сразу после получения власти глава державы смог ликвидировать конфликт на территории Чечни.
Сатановский выразил мнение о достаточно непростой судьбе Украины. В соответствии со словами политолога, олигархи, а также подконтрольные им члены государственной власти, издеваются над страной с высоким потенциалом развития.
Очередная встреча, посвященная урегулированию внутреннего конфликта Украины, запланирована в «нормандском формате» на 9 декабря. Для встречи выбрали Елисейский дворец. Лидеры 4-х стран проведут переговоры длиной 2,5 часа, сообщает ПолитЭксперт.
Эксперт рекомендовал Зеленскому во время своих действий в качестве лидера страны воспользоваться примером президента РФ. Он подчеркнул, что Владимир Путин всегда выполняет то, о чем говорит. Доказательством может служить то, что почти сразу после получения власти глава державы смог ликвидировать конфликт на территории Чечни.
Сатановский выразил мнение о достаточно непростой судьбе Украины. В соответствии со словами политолога, олигархи, а также подконтрольные им члены государственной власти, издеваются над страной с высоким потенциалом развития.
Очередная встреча, посвященная урегулированию внутреннего конфликта Украины, запланирована в «нормандском формате» на 9 декабря. Для встречи выбрали Елисейский дворец. Лидеры 4-х стран проведут переговоры длиной 2,5 часа, сообщает ПолитЭксперт.
Политика
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:11