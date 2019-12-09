"Нет доказательств - нет обвинения": Адвокат прокомментировал конфликт Шепелева и родителей Жанны Фриске





Родственники певицы обвиняют Шепелева в растрате денег, заявляя, что телеведущий тратит слишком много. Если так пойдёт и дальше, то Платон к своему совершеннолетию может остаться без средств к существованию. Также семью Фриске возмущает то, что шоумен снимал с ее счетов деньги, убеждая, мол, они пойдут на школьные принадлежности для ребенка. Журналисты портала Teleprogramma.pro приняли решение обратиться за пояснениями к адвокату Тимуру Маршани.Юрист заявил, если конфликт не разрешится мирным путём, то Шепелев имеет право обратиться в правоохранительные органы и потребовать наказания для родственников Фриске за клевету в его адрес. Тимур Маршани отметил, у родных Жанны Фриске нет доказательств нарушения закона, а это означает, что предъявить обвинения телеведущему в растрате денег спустя столько лет невозможно.«Дмитрий Шепелев тратил деньги, нажитые певицей и телеведущим в период их совместной жизни. А то, что родственники не удовлетворены данным фактом — извините, это их заботы! Шепелев не обязан их содержать», — заявил адвокат.