Медики: Употребление воды повышает настроение в непогоду





В соответствии со словами врачей, залогом отличного самочувствия являются несколько факторов, среди которых самыми важными обозначены достаточная продолжительность сна, питание со значительным количеством овощей и фруктов, обеспечение защиты кожи от разного рода внешних факторов влияния. Это имеет большое значение в зимний период, однако не стоит забывать о таком простом способе держать тело в тонусе, как употребление воды.Ежедневный приём нужного организму количества чистой жидкости существенно улучшает самочувствие. В случае появления простуды жажда человека существенно падает, однако весьма важно восполнять потерянную вследствие потоотделения жидкость. Большое значение имеет проблема недостатка солнечного света и ухудшения настроения ввиду пасмурной погоды. В подобных условиях многие люди сталкиваются с повышением сонливости, накоплением усталости, появления проблем в концентрации внимания. Описанные проблемы вызывают рост раздражительности человека. Преодолеть негативные эффекты можно при помощи воды., - подчеркнули медики из Италии.