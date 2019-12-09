Медики: Употребление воды повышает настроение в непогоду
Медики сообщили, что в плохую погоду можно повысить настроение при помощи употребления воды. Эксперты из Италии подчеркнули выдающийся эффект от выпитой чистой жидкости, который многие люди могут недооценивать ввиду его особенной простоты.
В соответствии со словами врачей, залогом отличного самочувствия являются несколько факторов, среди которых самыми важными обозначены достаточная продолжительность сна, питание со значительным количеством овощей и фруктов, обеспечение защиты кожи от разного рода внешних факторов влияния. Это имеет большое значение в зимний период, однако не стоит забывать о таком простом способе держать тело в тонусе, как употребление воды.
Ежедневный приём нужного организму количества чистой жидкости существенно улучшает самочувствие. В случае появления простуды жажда человека существенно падает, однако весьма важно восполнять потерянную вследствие потоотделения жидкость. Большое значение имеет проблема недостатка солнечного света и ухудшения настроения ввиду пасмурной погоды. В подобных условиях многие люди сталкиваются с повышением сонливости, накоплением усталости, появления проблем в концентрации внимания. Описанные проблемы вызывают рост раздражительности человека. Преодолеть негативные эффекты можно при помощи воды.
«Даже умеренное обезвоживание, а конкретнее говоря – в случае потери организмом порядка 2% от общей массы тела – у человека появляется характерный дискомфорт в форме головной боли, а также иных симптомов, имеющих прямую связь с настроением. В то же время употребление воды может рассматриваться как реальная “пища”, ведь жидкость также привносит в организм множество важных микроэлементов. Отличным примером может служить магний. Выбор минеральных версий, насыщенных соответствующим микроэлементом, оказывает организму помощь в преодолении множества симптомов недомогания. Это затрагивает, в том числе, случаи роста частоты возникновения различных расстройств настроения. Благодаря магнию можно снизить степень воздействия стресса», - подчеркнули медики из Италии.
В соответствии со словами врачей, залогом отличного самочувствия являются несколько факторов, среди которых самыми важными обозначены достаточная продолжительность сна, питание со значительным количеством овощей и фруктов, обеспечение защиты кожи от разного рода внешних факторов влияния. Это имеет большое значение в зимний период, однако не стоит забывать о таком простом способе держать тело в тонусе, как употребление воды.
Ежедневный приём нужного организму количества чистой жидкости существенно улучшает самочувствие. В случае появления простуды жажда человека существенно падает, однако весьма важно восполнять потерянную вследствие потоотделения жидкость. Большое значение имеет проблема недостатка солнечного света и ухудшения настроения ввиду пасмурной погоды. В подобных условиях многие люди сталкиваются с повышением сонливости, накоплением усталости, появления проблем в концентрации внимания. Описанные проблемы вызывают рост раздражительности человека. Преодолеть негативные эффекты можно при помощи воды.
«Даже умеренное обезвоживание, а конкретнее говоря – в случае потери организмом порядка 2% от общей массы тела – у человека появляется характерный дискомфорт в форме головной боли, а также иных симптомов, имеющих прямую связь с настроением. В то же время употребление воды может рассматриваться как реальная “пища”, ведь жидкость также привносит в организм множество важных микроэлементов. Отличным примером может служить магний. Выбор минеральных версий, насыщенных соответствующим микроэлементом, оказывает организму помощь в преодолении множества симптомов недомогания. Это затрагивает, в том числе, случаи роста частоты возникновения различных расстройств настроения. Благодаря магнию можно снизить степень воздействия стресса», - подчеркнули медики из Италии.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:59