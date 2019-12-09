Ученые рассказали о том, как снизить риск появления боли от долгого сидения





В числе ключевых особенностей возникновения болевых ощущений в области спины называется отсутствие физической нагрузки, а также существование одностороннего вектора напряжения. Сохранение неизменной позиции на протяжении длительного времени, особенно в неправильной позе, может привести к появлению значительного дискомфорта. Ученые отметили, всего 8 минут самомассажа могут исправить ситуацию к лучшему, поскольку позволяют ослабить напряженность мышечных тканей даже после 4,5 часа непрерывного сидения., - сообщили эксперты из Германии.Выводы ученых базируются на большой базе данных, собранной во время эксперимента, проведённого с участием 59 человек. Добровольцев разделили на 2 группы. Для одной рекомендовали проводить самомассаж продолжительностью 8 минут. Члены другого коллектива делали паузу с простым обеспечением опоры о стену на аналогичный по продолжительности перерыв. Итоги опыта смогли показать позитивный эффект, доказывающий, что продолжительное сидение провоцирует сильное напряжение спины, а также возможность ликвидировать его при помощи простых действий.Во время изыскания ученые не зарегистрировали никакого ухудшения состояния человека в сравнении с изначальным показателем его здоровья, вследствие проведения самомассажа спины. Эксперты отмечают, это может оказаться весьма полезным для лиц, которые вынуждены длительный промежуток времени находиться без перерыва в рамках своего рабочего процесса. Это относится к водителям автобусов либо большегрузов, равно как и множества офисных специалистов. Исследователи рекомендовали всем людям с подобными особенностями рабочего процесса вставать с периодичностью в 30-60 минут в целях совершения небольших действий для противодействия появлению дискомфорта в области спины. В комплексе подобное решение позволяет получить максимальный результат.