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Ученые рассказали о том, как снизить риск появления боли от долгого сидения

Ученые из Хемницкого техуниверситета рассказали о том, как понизить риски возникновения боли вследствие длительного сидения. Эксперты провели исследование в Германии, по итогам которого сообщили о наличии решения потенциальной проблемы в виде самомассажа продолжительностью в 8 минут.

В числе ключевых особенностей возникновения болевых ощущений в области спины называется отсутствие физической нагрузки, а также существование одностороннего вектора напряжения. Сохранение неизменной позиции на протяжении длительного времени, особенно в неправильной позе, может привести к появлению значительного дискомфорта. Ученые отметили, всего 8 минут самомассажа могут исправить ситуацию к лучшему, поскольку позволяют ослабить напряженность мышечных тканей даже после 4,5 часа непрерывного сидения.

«Весь лечебный эффект достигается благодаря простой процедуре. Человеку нужно встать, прислониться спиной к стенке, затем медленными движениями в вертикальной плоскости провести самомассаж спины», - сообщили эксперты из Германии.

Выводы ученых базируются на большой базе данных, собранной во время эксперимента, проведённого с участием 59 человек. Добровольцев разделили на 2 группы. Для одной рекомендовали проводить самомассаж продолжительностью 8 минут. Члены другого коллектива делали паузу с простым обеспечением опоры о стену на аналогичный по продолжительности перерыв. Итоги опыта смогли показать позитивный эффект, доказывающий, что продолжительное сидение провоцирует сильное напряжение спины, а также возможность ликвидировать его при помощи простых действий.

Во время изыскания ученые не зарегистрировали никакого ухудшения состояния человека в сравнении с изначальным показателем его здоровья, вследствие проведения самомассажа спины. Эксперты отмечают, это может оказаться весьма полезным для лиц, которые вынуждены длительный промежуток времени находиться без перерыва в рамках своего рабочего процесса. Это относится к водителям автобусов либо большегрузов, равно как и множества офисных специалистов. Исследователи рекомендовали всем людям с подобными особенностями рабочего процесса вставать с периодичностью в 30-60 минут в целях совершения небольших действий для противодействия появлению дискомфорта в области спины. В комплексе подобное решение позволяет получить максимальный результат.

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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 21:20

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