Стас Михайлов рассказал о переменах в жизни после 50-летия





На церемонии вручения народной премии «Звезда Дорожного радио» Стас Михайлов признал, что, невзирая на рассказы друзей, сам он существенных изменений в своем мировоззрении после юбилея не ощутил. Певец преодолел этот рубеж и идет дальше вперед, так как в любом возрасте важно отношение к жизни. «Станешь ворчать, так же с тобой мир станет ворчать. Поэтому встал, сказал спасибо, что проснулся, слава Богу за все, и — вперед», — отметил музыкант. Пребывать в прекрасной форме знаменитости помогает спорт и сон.Уходящий год был очень продуктивным для Михайлова. Он побывал с гастрольным туром в Европе, а в январе состоятся концерты в Америке. За последние годы среди фанатов творчества музыканта стало больше мужчин.В ближайшем будущем Стас Михайлов планирует представить три новых песни, разных по своему формату. Одна из них будет очень личной. Также певец заметил, в последнее время пишет больше веселых и радостных композиций, поскольку люди не желают грустить, а хотят танцевать.