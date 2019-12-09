Стас Михайлов рассказал о переменах в жизни после 50-летия
50-летний Стас Михайлов рассказал о переменах в его жизни после юбилея. Также артист поделился своими планами, отношением к жизни и наблюдениями за поклонниками.
На церемонии вручения народной премии «Звезда Дорожного радио» Стас Михайлов признал, что, невзирая на рассказы друзей, сам он существенных изменений в своем мировоззрении после юбилея не ощутил. Певец преодолел этот рубеж и идет дальше вперед, так как в любом возрасте важно отношение к жизни. «Станешь ворчать, так же с тобой мир станет ворчать. Поэтому встал, сказал спасибо, что проснулся, слава Богу за все, и — вперед», — отметил музыкант. Пребывать в прекрасной форме знаменитости помогает спорт и сон.
Уходящий год был очень продуктивным для Михайлова. Он побывал с гастрольным туром в Европе, а в январе состоятся концерты в Америке. За последние годы среди фанатов творчества музыканта стало больше мужчин.
В ближайшем будущем Стас Михайлов планирует представить три новых песни, разных по своему формату. Одна из них будет очень личной. Также певец заметил, в последнее время пишет больше веселых и радостных композиций, поскольку люди не желают грустить, а хотят танцевать.
На церемонии вручения народной премии «Звезда Дорожного радио» Стас Михайлов признал, что, невзирая на рассказы друзей, сам он существенных изменений в своем мировоззрении после юбилея не ощутил. Певец преодолел этот рубеж и идет дальше вперед, так как в любом возрасте важно отношение к жизни. «Станешь ворчать, так же с тобой мир станет ворчать. Поэтому встал, сказал спасибо, что проснулся, слава Богу за все, и — вперед», — отметил музыкант. Пребывать в прекрасной форме знаменитости помогает спорт и сон.
Уходящий год был очень продуктивным для Михайлова. Он побывал с гастрольным туром в Европе, а в январе состоятся концерты в Америке. За последние годы среди фанатов творчества музыканта стало больше мужчин.
В ближайшем будущем Стас Михайлов планирует представить три новых песни, разных по своему формату. Одна из них будет очень личной. Также певец заметил, в последнее время пишет больше веселых и радостных композиций, поскольку люди не желают грустить, а хотят танцевать.