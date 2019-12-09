В Госдуме призвали "дозировать" доступ детей к интернету
В Госдуме призвали строго «дозировать» доступ детей к сети интернет. Отмечается, что это особенно важно для несовершеннолетних младшего школьного возраста.
Олег Смолин, занимающий пост замглавы комитета по образованию в Госдуме, сообщил, что ситуация должна иметь строгие пропорции в зависимости от возраста ребёнка. К примеру, самым младшим ученикам доступ к виртуальному пространству нужно сделать минимальным.
«Не так давно было представлено исследование специалистов СПбГУ, в соответствии с которым сам интернет не становится источником поведенческих особенностей с антисоциальными векторами развития, однако имеет склонность делать сильнее общее воздействие среды. Предлагаю строго дозировать влияние интернета в соответствии с пропорциями по возрасту», - отметил Смолин во время круглого стола, организованного в Госдуме.
Политик подчеркнул, что электронные университеты имеют высокое значение. По мнению Смолина, в данном плане Россия несколько отстаёт от других государств. При этом интернет в школе он считает важным ограничить с возможностью постепенного раскрытия канала полномочий доступа в цифровую среду коммуникаций по мере взросления ребёнка.
Олег Смолин, занимающий пост замглавы комитета по образованию в Госдуме, сообщил, что ситуация должна иметь строгие пропорции в зависимости от возраста ребёнка. К примеру, самым младшим ученикам доступ к виртуальному пространству нужно сделать минимальным.
«Не так давно было представлено исследование специалистов СПбГУ, в соответствии с которым сам интернет не становится источником поведенческих особенностей с антисоциальными векторами развития, однако имеет склонность делать сильнее общее воздействие среды. Предлагаю строго дозировать влияние интернета в соответствии с пропорциями по возрасту», - отметил Смолин во время круглого стола, организованного в Госдуме.
Политик подчеркнул, что электронные университеты имеют высокое значение. По мнению Смолина, в данном плане Россия несколько отстаёт от других государств. При этом интернет в школе он считает важным ограничить с возможностью постепенного раскрытия канала полномочий доступа в цифровую среду коммуникаций по мере взросления ребёнка.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:33