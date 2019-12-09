В Госдуме призвали "дозировать" доступ детей к интернету





Олег Смолин, занимающий пост замглавы комитета по образованию в Госдуме, сообщил, что ситуация должна иметь строгие пропорции в зависимости от возраста ребёнка. К примеру, самым младшим ученикам доступ к виртуальному пространству нужно сделать минимальным., - отметил Смолин во время круглого стола, организованного в Госдуме.Политик подчеркнул, что электронные университеты имеют высокое значение. По мнению Смолина, в данном плане Россия несколько отстаёт от других государств. При этом интернет в школе он считает важным ограничить с возможностью постепенного раскрытия канала полномочий доступа в цифровую среду коммуникаций по мере взросления ребёнка.