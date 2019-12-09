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Эксперты рассказали о простых и быстрых способах сбить температуру

Эксперты назвали простые и быстрые способы сбить высокую температуру у пациента. Самым первым шагом рассматривается обеспечение достаточного количества сна, поскольку в момент борьбы организма с инфекциями он склонен сжигать большое количество калорий.
Эксперты рассказали о простых и быстрых способах сбить температуру

Медики не рекомендуют бороться с температурой, если та не превышает отметки 38,5°C, поскольку тело человека должно противостоять болезни самостоятельно. Важно брать в расчет ситуацию, которая меняется для разного возраста, степени крепкого здоровья, общего показателя активности пациента, а также периода суток. Среди ряда негативных признаков, на которые стоит обратить пристальное внимание, выделают боль в ушах, обильное потоотделение, дискомфорт в области горла, а также возникновение сыпи.

Пациентам рекомендуется пить большее количество воды, поскольку жидкость сильно помогает в процессе восстановления работы организма, а также удалении из тела токсинов. Для детей допускается разбавление соков. Чистый фруктовый напиток лишь усилит опасность бактерий. Травяные чаи хорошо помогут в облегчении разного рода симптомов. Сон длительностью 7-9 часов позволит активировать гормональные процессы, обновляющие состояние тканей и укрепляющие иммунную систему. Холодные ванны лишь усилят эффект лихорадки, поэтому их нужно исключить. Хорошим решением станет добавление в тёплую ванну соли либо эфирных масел. Такой подход обеспечивает расслабление мышечных тканей для большего комфорта.

Тяжелые одеяла усилят жар, как и тёплая одежда. Важно сохранять комнатную температуру, без избытка утепляющих материалов на теле больного. Ввиду того, что иммунная система имеет прямую связь с кишечником, употребление пробиотиков повышает качество работы защиты организма во время противостояния инфекции. Нерафинированные напитки без подсластителей дают возможность восстановить ослабленный аппетит до нормального значения и предотвратить появление неприятных чувств при появлении их в желудке. Медики подчеркивают, что ухудшение самочувствия пациента должно стать сигналом для обращения за врачебной помощью. Это в особенности важно для случаев сильного повышения температуры, если те сохраняются на протяжении нескольких дней даже после употребления медпрепаратов.

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Наука / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:18

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