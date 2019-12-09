"Желаю им счастья": Елена Степаненко отреагировала на новость о свадьбе Евгения Петросяна





[b]Недавно появилась информация о том, что Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. Сообщается, что пара связала себя узами брака ещё в начале декабря этого года. БывшаяМолодожены стараются не афишировать свои отношения. Брухунова очень негативно отреагировала на сообщения СМИ. «Всем озлобленным людям, которые с утра решили испортить мне день, желаю крепкого здоровья и счастья!» — написала она в Сети, опубликовав фото с цветами.Представители СМИ решили связаться с бывшей женой юмориста Еленой Степаненко и попросили прокомментировать это событие. «Я не знаю. Если это на самом деле правда, то хочу пожелать им всего хорошего!» — отметила юмористка.Напомним, Степаненко и Петросян подали на развод в 2018 году, однако бывшая супруга юмориста по сей день проживает в одной из квартир. Осенью этого года знаменитость смог забрать оттуда некоторое личное имущество.Помощница работает с Евгением Вагановичем несколько лет. Брухунова не реагировала на скандалы Степаненко и Петросяна и не вмешивалась. «У Елены Григорьевны можно поучиться только злости и бесконтрольной агрессии! Я не считаю такое поведение нормальным», — рассказала ассистентка юмориста своим подписчикам в Сети.