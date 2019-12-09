"Повзрослела": Татьяна Навка оправдала поражение Алины Загитовой в Турине

Алина Загитова во время финального Гран-при проиграла коллегам, которые в прошлом сезоне были на позициях юниорок. Все фигуристки-одиночницы, являющиеся подопечными Этери Тутберидзе, забрали из Турина медали. При этом чемпионка Олимпиады в Пхенчхане на этот раз не получила никакой награды. Загитова не смогла справиться с Брэди Теннелл из США и Рикой Кихирой из Японии, разместившись на последней строчке турнирного списка на основании результатов прокатов программ: произвольного стиля и короткого выступления.На персональной странице в Instagram Татьяна Навка выразилась в поддержку Алины Загитовой, а также попыталась оправдать занятое девушкой 6 место по итогам соревнований. Фигуристка сообщила, что молодая спортсменка сумеет преодолеть волнение, а также оказываемое ситуацией давление. Немаловажным Навка считает процесс изменения тела, поскольку Алина Загитова повзрослела. Фигуристке стало довольно сложно удерживать весьма высокий уровень технически насыщенной программы. Татьяна Навка уверена, спортсменка еще сумеет заявить о себе, поскольку ей всего 17 лет, и времени для развития карьеры достаточно.