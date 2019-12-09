Житель Калуги насмерть забил девушку ради самоутверждения





После избиения пострадавшая была еще живой. Умерла она через пару дней от «систематических ударов по жизненно важным органам головы и туловища». Об этом свидетельствует заключение медэкспертизы. Товарищи пары оставили без внимания побитую женщину, так как считали физическое насилие допустимым в отношениях сожителей. После преступления мужчина пытался сбежать, но был задержан.Во время допроса подозреваемый признался, что бил девушку для самоутверждения перед общими товарищами, а так же из ревности под влиянием алкогольных напитков. По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного Кодекса РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».В ходе следствия также была установлена причастность мужчины к хищению денег с банковской карты прохожего, который случайно ее потерял. На украденные средства они вместе с другом покупали несколько дней алкоголь и продукты.