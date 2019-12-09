Житель Калуги насмерть забил девушку ради самоутверждения
41-летний житель г. Калуга, во время пребывания в гостях у друзей, нанес своей девушке тяжкие телесные повреждения, которые повлекли ее смерть. По данным следствия, убитая женщина испытывала систематическое насилие своего сожителя ради его самоутверждения.
После избиения пострадавшая была еще живой. Умерла она через пару дней от «систематических ударов по жизненно важным органам головы и туловища». Об этом свидетельствует заключение медэкспертизы. Товарищи пары оставили без внимания побитую женщину, так как считали физическое насилие допустимым в отношениях сожителей. После преступления мужчина пытался сбежать, но был задержан.
Во время допроса подозреваемый признался, что бил девушку для самоутверждения перед общими товарищами, а так же из ревности под влиянием алкогольных напитков. По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного Кодекса РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
В ходе следствия также была установлена причастность мужчины к хищению денег с банковской карты прохожего, который случайно ее потерял. На украденные средства они вместе с другом покупали несколько дней алкоголь и продукты.
После избиения пострадавшая была еще живой. Умерла она через пару дней от «систематических ударов по жизненно важным органам головы и туловища». Об этом свидетельствует заключение медэкспертизы. Товарищи пары оставили без внимания побитую женщину, так как считали физическое насилие допустимым в отношениях сожителей. После преступления мужчина пытался сбежать, но был задержан.
Во время допроса подозреваемый признался, что бил девушку для самоутверждения перед общими товарищами, а так же из ревности под влиянием алкогольных напитков. По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного Кодекса РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
В ходе следствия также была установлена причастность мужчины к хищению денег с банковской карты прохожего, который случайно ее потерял. На украденные средства они вместе с другом покупали несколько дней алкоголь и продукты.
Происшествия
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 17:47