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Звезда "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф выразил сочувствие Меган Маркл

Известный британский актер Дэниел Рэдклифф, знакомый огромному числу зрителей по главной роли в серии фентезийных фильмов о Гарри Поттере, высказал сочувствие в адрес герцогини Сассекской и супруги наследного британского принца Гарри Меган Маркл. В одном из интервью популярный актер также объяснил, почему знаменитая королевская пара до сих пор не развелась.
Звезда "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф выразил сочувствие Меган Маркл

«Я вообще не сторонник монархического строя, хотя с большим уважением и симпатией отношусь к королевской семье. Еще совсем недавно я почти не интересовался тем, что там у них происходит. Однако после начала истории с Меган я начал немного следить за происходящим и понял, что она, вероятно, очень мерзко себя чувствует. Ведь СМИ буквально ополчились против нее», - заявил артист. Дэниел Рэдклифф пришел к выводу о том, что практически любая женщина на месте герцогини Сассекской, оказавшись в такой ситуации, давно бы развелась с принцем. «Я полагаю, она очень сильно любит супруга. В противном случае никогда бы не согласилась быть вовлеченной в подобное безумие», - добавил актер.

Примечательно, что Рэдклифф стал уже не первой знаменитостью, решившейся выразить поддержку Меган Маркл. Ранее о своих симпатиях к жене принца Гарри высказались Хелена Бонем Картер, Джордж Клуни и даже Ким Кардашьян.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 23:02

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