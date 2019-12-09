Звезда "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф выразил сочувствие Меган Маркл





«Я вообще не сторонник монархического строя, хотя с большим уважением и симпатией отношусь к королевской семье. Еще совсем недавно я почти не интересовался тем, что там у них происходит. Однако после начала истории с Меган я начал немного следить за происходящим и понял, что она, вероятно, очень мерзко себя чувствует. Ведь СМИ буквально ополчились против нее», - заявил артист. Дэниел Рэдклифф пришел к выводу о том, что практически любая женщина на месте герцогини Сассекской, оказавшись в такой ситуации, давно бы развелась с принцем. «Я полагаю, она очень сильно любит супруга. В противном случае никогда бы не согласилась быть вовлеченной в подобное безумие», - добавил актер.Примечательно, что Рэдклифф стал уже не первой знаменитостью, решившейся выразить поддержку Меган Маркл. Ранее о своих симпатиях к жене принца Гарри высказались Хелена Бонем Картер, Джордж Клуни и даже Ким Кардашьян.