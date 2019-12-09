В Астраханской области инициировали проверку после гибели девочки в детсаду
В Астраханской области сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку по факту смерти девочки на территории детсада в одном из муниципалитетов региона. Следственные органы расследуют обстоятельства гибели ребёнка возрастом 2 года.
«В детсаду 9 декабря умерла девочка 2 лет. По месту случившегося ведётся работа оперативной следственной группы. Выясняются все детали случившегося», - сообщил региональный представитель СКР Андрей Хегай.
Он добавил, что по итогам проведения проверки будет определена причина гибели ребёнка. Расследование проводится под персональным контролем Ибрагима Могушкова, главы регионального управления СКР. По сведениям РИА «Новости» со ссылкой на источник в составе областных правоохранительных органов, девочка не проснулась после периода дневного сна.
«В детсаду 9 декабря умерла девочка 2 лет. По месту случившегося ведётся работа оперативной следственной группы. Выясняются все детали случившегося», - сообщил региональный представитель СКР Андрей Хегай.
Он добавил, что по итогам проведения проверки будет определена причина гибели ребёнка. Расследование проводится под персональным контролем Ибрагима Могушкова, главы регионального управления СКР. По сведениям РИА «Новости» со ссылкой на источник в составе областных правоохранительных органов, девочка не проснулась после периода дневного сна.
Происшествия
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:27