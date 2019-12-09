В Астраханской области инициировали проверку после гибели девочки в детсаду





, - сообщил региональный представитель СКР Андрей Хегай.Он добавил, что по итогам проведения проверки будет определена причина гибели ребёнка. Расследование проводится под персональным контролем Ибрагима Могушкова, главы регионального управления СКР. По сведениям РИА «Новости» со ссылкой на источник в составе областных правоохранительных органов, девочка не проснулась после периода дневного сна.