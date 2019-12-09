В Сети появились снимки няни Василисы Дмитренко, которую Ольга Рапунцель прячет от камер





После того, как стало известно о второй беременности Ольги Рапунцель, она начала постоянно жаловаться на сильную усталость и говорить о том, что у нее ни на что не хватает времени. По ее словам, все из-за того, что ей нужно систематически готовить обеды для супруга, а еще посещать общие собрания.Однако те кадры, которые случайно просочились в Сеть, доказали совсем обратное. Оказывается, Ольга Рапунцель не настолько идеальная мать, которой пытается казаться, и пользуется услугами няни. Женщина берет на себя ответственность смотреть за ребенком не только в те моменты, когда Ольга и Дмитрий отсутствуют, но и если они на Поляне.Сама Ольга Рапунцель ничего не говорит о том, что за ее ребенком смотрит посторонний человек. Большинство зрителей уверены, помощница есть и у Алены Рапунцель, но она тоже молчит и ничего не говорит по этому поводу.