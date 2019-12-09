Казань возглавила список самых ревнивых городов РФ





Самое крупное количество ревнивцев зарегистрировали в Сочи и Махачкале, сообщают специалисты агентства Zoom Market. В рамках опроса участникам, проживающим в различных городах РФ, потребовалось дать ответы всего на 3 ключевых вопроса. Первый оценивал уровень доверия в отношениях со своим партнёром. Респонденты также должны были определить степень своей ревности.По итогам опроса, наиболее ревнивым городом РФ оказалась именно Казань. В перечне населенных пунктов, на территории которых проживает самый большой процент ревнивцев среди опрошенных, оказались Махачкала и Сочи. При этом жители Петербурга и Саратова совершенно не ревнуют своих партнёров и склонны к безграничному доверию. В соответствии с результатами опроса, количество ревнивых женщин на 18% превышает число ревнивцев-мужчин.