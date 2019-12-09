Участники презентации смартфона Vivo X30 получили в подарок подзорные трубы





Недавно в интернет-издания распространились сведения о скейтбордах, предоставленных обозревателям, которые посетили дебютный показ смартфона бренда Redmi. Компания Vivo сделала похожий ход, предложив подзорные трубы в качестве стимулирующего подарка на презентации Vivo X30. Все журналисты, которые получили коробки с приглашениями для посвященного анонсу смартфона мероприятия, обнаружили оптический прибор. Многие посчитали, что это стало намёком на удивительные особенности камеры смартфона Vivo X30.Девайс получил 60-кратный зум. Остаётся неизвестным, сколько из этого уровня приближения приходится на чисто оптическую систему, а сколько на приводящий к потере качества цифровой механизм. Компания-производитель не раскрывает эту информацию. Вероятно, в устройстве применяется комбинированное решение, но сам показатель всё равно достаточно впечатляет. Смартфоны ранее не имели камеры с возможностью действительного суперзума.Предположительно, модель Vivo X30 оснащена процессором Exynos 980, а основной модуль оптического сенсора девайса использует в качестве базы датчика IMX686 от компании Sony. Последний является первым сенсором, оснащенным матрицей с разрешающей способностью в 64 Mpx. Девайс в самом деле может сильно заинтересовать поклонников мобильной фотосъёмки.