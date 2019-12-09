Электромобили вытесняют рабочие места





Уже начата «оптимизация» ведущими мировыми автопроизводителями. Недавно Daimler и Audi обнародовали решение об увольнении практически 20 тысяч сотрудников. Причиной этого является снижение продажи и увеличение стоимости производства электрокаров. В Audi пришли к выводу, что сокращение 9500 рабочих мест даёт возможность инвестировать в создание таких машин почти шесть миллиардов евро.Также о сокращении рабочих мест сообщили Nissan, General Motors и Ford. По сообщению агенства Bloomberg, автомобильная промышленность Китая также переживает нелёгкие времена. Причиной этого является торговая война между США и КНР. Подводя итоги уходящего года, стоит отметить, что в мире планируют произвести 88,8 миллионов автомобилей. Этот показатель на 6% меньше, чем в 2018-м. Понижение будет продолжатся и дальше. В 2020 году прогнозируют количество произведенных машин — около 78,9 миллионов.