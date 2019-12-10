Предсказано появление на Земле гигантских зон смерти





Речь идёт о совершенно лишенных жизни участков мирового океана. Ученые отмечают, в 1950-м концентрация кислорода в океане упала на 2%, а начиная с 1960-го, объём воды с низким содержанием этого элемента стал больше в 4 раза. Всего 60 лет назад лишь на территории 45 районов Мирового океана можно было зафиксировать гипоксию, но в 2011-м их количество повысилось до 700. В то же время порядка 50% всех потерь кислорода в зоне верхнего слоя океана спровоцировано потеплением.В соответствии с предсказаниями ученых, рост температуры воды вследствие сгорания ископаемых типов топлива, а также сток удобрений с последующим цветением водорослей провоцирует падение содержания кислорода приблизительно на 3-4% к наступлению 2100 года. Как итог, могут увеличиться площади мертвых океанических зон, имеющих условия без возможности появления морских организмов. В соответствии с данными исследователей, дезоксигенация грозит многим крупным морским видам. Это относится к рыбе-меч, марлинам, акулам, тунцу. Падение численности этих морских животных может негативно сказаться на жизни сотен миллионов людей, которые зависят от промысла рыбы.