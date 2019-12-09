Нового ухажера Алены Рапунцель считают неадекватным





Всем хорошо известно, что ранее Алена Рапунцель встречалась с Романом Макеевым. Он сначала казался всем вполне нормальным человеком, но потом выяснилось, мужчина неравнодушен к алкоголю. В итоге пара рассталась, а Алена Рапунцель на протяжении нескольких недель с помощью социальных сетей общалась со своим новым избранником Кириллом Кондратьевым.Однако большинство телезрителей уверены, и Кирилл не герой романа Алены. Многие даже рассказывают, что он гораздо хуже, чем Илья Яббаров, который за периметром оставил троих детей и никак не помогает им материально.Оказалось, Кирилл Кондратьев с которым Алена Рапунцель и отметила свой день рождения в клубе злоупотребляет спиртными напитками. Помимо этого, у него бывает психологические срывы, а, именно, он может выгнать на улицу в мороз или начать распускать руки на ровном месте.