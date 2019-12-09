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Нового ухажера Алены Рапунцель считают неадекватным

Стала известна новая информация о молодом человеке Алены Рапунцель. Как утверждают очевидцы, Кирилл Кондратьев буквально всего за несколько секунд может превращаться в психически неуравновешенного человека.
Нового ухажера Алены Рапунцель считают неадекватным

Всем хорошо известно, что ранее Алена Рапунцель встречалась с Романом Макеевым. Он сначала казался всем вполне нормальным человеком, но потом выяснилось, мужчина неравнодушен к алкоголю. В итоге пара рассталась, а Алена Рапунцель на протяжении нескольких недель с помощью социальных сетей общалась со своим новым избранником Кириллом Кондратьевым.

Однако большинство телезрителей уверены, и Кирилл не герой романа Алены. Многие даже рассказывают, что он гораздо хуже, чем Илья Яббаров, который за периметром оставил троих детей и никак не помогает им материально.

Оказалось, Кирилл Кондратьев с которым Алена Рапунцель и отметила свой день рождения в клубе злоупотребляет спиртными напитками. Помимо этого, у него бывает психологические срывы, а, именно, он может выгнать на улицу в мороз или начать распускать руки на ровном месте.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:58

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