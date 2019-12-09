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Пенсионерка из Петербурга, выигравшая полмиллиарда в «Русское лото», рассказала об изменениях в жизни

В январе текущего года вся Россия наблюдала за настоящим новогодним чудом – в эфире программы «Русское лото» была разыграна рекордная сумма в миллиард рублей. Главный приз, к слову, достался сразу двум победителям – жителю Екатеринбурга и пенсионерке из Петербурга. Женщина сообщила об изменениях в ее жизни после этого счастливого случая.
Пенсионерка из Петербурга, выигравшая полмиллиарда в «Русское лото», рассказала об изменениях в жизни

Как рассказала спустя какое-то время после этого баснословного выигрыша обладательница половины от главного приза, всю сумму ей выплатили в полном объеме, только вычли 13%. Впрочем, никаких проблем с уплатой налогов не возникло – эти вопросы решал официальный распространитель государственных лотерей – компания «Столото». После победы в лотерее женщина бросила прежнюю работу, купила в центре города просторное жилье, начала развлекать себя шопингом и приобрела некоторые вещи, на которые посматривала ранее, но не позволяла себе из соображений экономии. В планах у пенсионерки-мультимиллионерши также покупка загородного дома.

Как-то серьезно менять свою жизнь она не планирует, отмечая лишь, что эти деньги просто позволили ее семье более комфортно обустроить свой быт. «Я довольна укладом своей жизни и не собираюсь кардинально в ней что-то менять. Никогда не стремилась к роскоши или излишнему пафосу», - приводит слова женщины «Лайф».

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Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:39

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