Пенсионерка из Петербурга, выигравшая полмиллиарда в «Русское лото», рассказала об изменениях в жизни





Как рассказала спустя какое-то время после этого баснословного выигрыша обладательница половины от главного приза, всю сумму ей выплатили в полном объеме, только вычли 13%. Впрочем, никаких проблем с уплатой налогов не возникло – эти вопросы решал официальный распространитель государственных лотерей – компания «Столото». После победы в лотерее женщина бросила прежнюю работу, купила в центре города просторное жилье, начала развлекать себя шопингом и приобрела некоторые вещи, на которые посматривала ранее, но не позволяла себе из соображений экономии. В планах у пенсионерки-мультимиллионерши также покупка загородного дома.Как-то серьезно менять свою жизнь она не планирует, отмечая лишь, что эти деньги просто позволили ее семье более комфортно обустроить свой быт. «Я довольна укладом своей жизни и не собираюсь кардинально в ней что-то менять. Никогда не стремилась к роскоши или излишнему пафосу», - приводит слова женщины «Лайф».