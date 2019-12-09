Внешний вид и характеристики Samsung Galaxy A51 раскрыли на промо-ролике





Как стало известно из опубликованных материалов, новинка будет выпущена в четырех различных цветовых вариантах. Устройство оснащено прямоугольным модулем на четыре камеры, которые расположились в форме буквы «L», здесь же находится светодиодная вспышка. На тыльной стороне смартфона отсутствует сканер отпечатка пальца, вероятнее всего, это свидетельствует о том, что Samsung Galaxy A51 оборудуют встроенным в экран сканером. Телефон получил Infinity-O AMOLED-дисплей по примеру флагмана Note 10, диагональ экрана составит 6,5 дюйма с разрешением 1080+.Работает новинка на базе фирменного процессора Exynos 9611 и предлагает пользователю 4 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти. Емкость встроенной батареи с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Ватт составит 4000 мАч.