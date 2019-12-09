«Почта России» ищет получившего часть пенсии печеньем пенсионера
«Почта России» ведёт в Уфе поиски пенсионера, которому выдали часть пенсии в виде печенья. Соответствующие сведения предоставили сотрудники пресс-центра управления почты на территории Башкирии.
Ранее СМИ рассказали, что почтальон предоставил пенсионеру пенсию в объёме 13 тысяч, а недостающие 27,4 рубля были выданы в формате печенья. Сотрудники «Почты России» дали обещание выяснить, кто конкретно приносил денежные средства пожилому человеку. В учреждении подчеркнули, что родственники пенсионера не обращались к ним по этому случаю.
Представители почты добавили, почтальоны имеют возможность приносить пенсионерам разного рода продовольственные товары, которые реализуются организацией, однако соответствующая услуга оформляется исключительно по желанию.
Ранее СМИ рассказали, что почтальон предоставил пенсионеру пенсию в объёме 13 тысяч, а недостающие 27,4 рубля были выданы в формате печенья. Сотрудники «Почты России» дали обещание выяснить, кто конкретно приносил денежные средства пожилому человеку. В учреждении подчеркнули, что родственники пенсионера не обращались к ним по этому случаю.
Представители почты добавили, почтальоны имеют возможность приносить пенсионерам разного рода продовольственные товары, которые реализуются организацией, однако соответствующая услуга оформляется исключительно по желанию.
Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:49