«Почта России» ищет получившего часть пенсии печеньем пенсионера





Ранее СМИ рассказали, что почтальон предоставил пенсионеру пенсию в объёме 13 тысяч, а недостающие 27,4 рубля были выданы в формате печенья. Сотрудники «Почты России» дали обещание выяснить, кто конкретно приносил денежные средства пожилому человеку. В учреждении подчеркнули, что родственники пенсионера не обращались к ним по этому случаю.Представители почты добавили, почтальоны имеют возможность приносить пенсионерам разного рода продовольственные товары, которые реализуются организацией, однако соответствующая услуга оформляется исключительно по желанию.